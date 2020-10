Dalle 20 di stasera alle 12 di domani, mercoledì

Codice giallo per temporali e mareggiate su gran parte della Toscana dalle 20 di stasera, martedì 6 ottobre, alle 12 di domani, mercoledì.

Lo ha emesso la Sala operativa unificata della Regione Toscana in conseguenza al permanere delle condizioni di variabilità perturbata sulla Toscana.

Nella serata di oggi, martedì, e fino alla mattina di domani, mercoledì previste piogge sparse e locali temporali anche forti, inizialmente sulle zone di nord-ovest in graduale trasferimento alle zone interne più orientali e meridionali nel corso della mattinata di domani. Possibili colpi di vento e grandinate.

Domani, mercoledì, durante la notte e fino alla mattina, venti forti, mare molto mosso o agitato sul settore settentrionale. Attenuazione dal pomeriggio.

Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all'interno della sezione "Allerta meteo" del sito della Regione Toscana, all'indirizzo www.regione.toscana.it/allertameteo.

Vediao Firenze in particolare. Vento, pioggia e temporali. Da stasera scatteranno varie allerte gialle con conseguente rischio idrogeologico/idraulico nel cosiddetto 'reticolo minore' che riguarda i corsi d'acqua come Ema, Mugnone e Terzolle. Lo segnala il Centro funzionale regionale (Cfr) nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità per la zona che riguarda sia il nostro Comune che quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa.

L'allerta gialla per i temporali e per il reticolo minore scatterà alle 20 di stasera e terminerà alle 12 di domani, mercoledì 7 ottobre. Quella per rischio vento forte partirà a mezzanotte e si concluderà, anch'essa, alle 12 di domani.

Gli esperti prevedono temporali localmente anche intensi inizialmente sulle zone di nord-ovest in graduale trasferimento alle zone interne più orientali e meridionali.