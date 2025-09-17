Torneo Brasca Memorial Ciappi - Carta, 3° edizione

Terza edizione del Torneo Brasca Memorial Ciappi - Carta, kermesse aperta ai pugili dilettanti appartenenti alle categorie: under 15, under 17, under 19, èlite uomini e donne. La manifestazione si svolgerà presso la struttura dell’Accademia Pugilistica Fiorentina di Via Rocca Tedalda 142, nei giorni del venerdì, sabato e domenica dal 26 Settembre al 26 Ottobre.

Come di consueto, per garantire maggior uniformità e competitività della manifestazione, i pugili - ognuno per la propria categoria - saranno raggruppati per numero di match disputati o per punteggio, in modo da avere un programma che mette a confronto atleti con range di esperienza simili.

Il Torneo, dedicato al presidente Alberto Brasca e ai Maestri Dino Ciappi e Carlo Carta, si svolgerà a eliminazione diretta, i sorteggi saranno effettuati presso il Comitato Regionale Toscano il 1° Ottobre, al termine dei quali saranno comunicati le giornate di gara e i tabelloni. Coppe o medaglie al 1° e 2° classificati di tutte le categorie, un premio anche alla società più numerosa. Il temine ultimo per le iscrizioni sarà il 20 Settembre.

Di seguito le parole del Presidente dell’Accademia Pugilistica Fiorentina Moreno Mencucci: “Stiamo lavorando per organizzare e strutturare una manifestazione che diventi un punto di riferimento nazionale, nonostante sia un Torneo giovane abbiamo riscontrato un’ottima adesione in termine di numeri e di regioni coinvolte, con pugili dalla Toscana, dal Lazio, dall’Emilia Romagna, dalla Liguria e dalla Lombardia. Puntiamo ad allestire un Torneo all’altezza dei nomi che porta”.

Per Info apf1938@libero.it - 3387769949 - 0556148751

Ufficio Stampa Accademia Pugilistica Fiorentina