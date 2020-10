Tornano i temporali in Toscana

Rischio forte maltempo Metrocittà Firenze stasera e domani 27 ottobre

La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico nel reticolo minore e per temporali forti su tutta l'area metropolitana per oggi 26 ottobre e domani martedì 27 ottobre.

Dal pomeriggio di oggi, lunedì, e soprattutto in serata e nelle prime ore di domani, temporali anche forti e associati a colpi di vento e grandinate.

Domani, martedì, residue precipitazioni nelle zone interne con cumulati medi non significativi e massimi puntuali non elevati. Tendenza a miglioramento nel pomeriggio.