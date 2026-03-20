Torna la mostra mercato di fumetti, dischi e carte Pokémon a Empoli

Empoli, 18 marzo 2026 - Tre giorni dedicati al collezionismo, al fumetto e alla cultura pop. Da venerdì 20 a domenica 22 marzo il centro commerciale Empoli ospita una nuova edizione della mostra mercato organizzata dall’associazione culturale Fumetti e dintorni, appuntamento ormai tradizionale per appassionati e curiosi provenienti da tutta la Toscana.

L’evento si svolgerà negli spazi del centro, in via Raffaello Sanzio 199, e vedrà la partecipazione di circa venti espositori specializzati. In mostra e in vendita fumetti da collezione, dischi in vinile, CD, carte Pokémon, videogiochi, action figure, gadget e oggetti legati al mondo dell’animazione e del fantasy.

La manifestazione rappresenta un’occasione per incontrare collezionisti e riscoprire titoli storici, ma anche per avvicinare i più giovani al mondo del fumetto e del gioco. Non mancheranno infatti carte collezionabili, accessori e prodotti legati alle serie più amate, con proposte adatte sia agli appassionati di lunga data sia a chi si avvicina per la prima volta a questo tipo di mercato.

L’iniziativa è promossa dall’associazione culturale Fumetti e dintorni, che da anni organizza eventi dedicati al collezionismo e alla cultura pop in diverse città italiane, con l’obiettivo di creare momenti di incontro tra appassionati e favorire la diffusione del fumetto e del gioco come forme di intrattenimento e cultura.

Gli organizzatori ricordano che, come sempre, chi possiede vecchi dischi, fumetti, carte collezionabili o materiale da collezione può portarli direttamente alla manifestazione per venderli oppure farli valutare dagli espositori presenti, che saranno a disposizione del pubblico per tutta la durata dell’evento.

La mostra mercato sarà aperta al pubblico per l’intero fine settimana con ingresso libero.