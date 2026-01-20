Terzani confermato presidente dell’Ordine dei commercialisti

Le elezioni tenutesi il 15 e 16 gennaio, indette dall’ Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Firenze, hanno visto la riconferma di Enrico Terzani nella carica di presidente fino al prossimo 2030.

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha espresso i suoi migliori auguri per il nuovo mandato al presidente, “esprimendo l’apprezzamento per Enrico Terzani, conosciuto per la competenza e la professionalità e stimando l’attività di coloro che si occupano ogni giorno di materie particolarmente delicate come quelle economiche e fiscali, che meritano tutto il riconoscimento che un’Ordine garantisce, a tutela dei propri iscritti e di chi a loro si rivolge confidando nella miglior certificazione della propria attività finanziaria e d’impresa”.

Enrico Terzani, da parte sua, ha dichiarato di voler caratterizzare il suo nuovo mandato proseguendo nel contrasto all’abusivismo professionale, anche attraverso la collaborazione con il Consiglio nazionale dell’Ordine, per evitare la proliferazione di albi, registri ed elenchi. Novità anche sul versante dei rapporti con l’Agenzia delle entrate, che Terzani intende improntare su basi più dirette e personali. Per questo l’Ordine ha istituito un tavolo regionale presso la Direzione regionale delle Entrate della Toscana che ha lo scopo di creare un canale di ascolto da parte delle dieci direzioni provinciali toscane con i dieci presidenti degli ordini di questa regione.