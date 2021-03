Territori Sicuri: lo screening fa tappa a Bientina

Per contrastare la diffusione del virus e delle sue varianti. A Castelnuovo 2.300 prenotazioni nel primo giorno. A Marciano della Chiana la due giorni si chiude con 6 positivi e 1 a bassa carica su 763 tamponi

Circa il 25% della popolazione del Comune di Marciano della Chiana ha partecipato all’iniziativa di screening di massa tra martedì 2 e mercoledì 3 marzo. 763 cittadini si sono sottoposti a tampone molecolare. Il risultato è di 6 positivi ed 1 a bassa carica.

“Credo, dichiara il DG della USL TSE dott. Antonio D’Urso, che il progetto di screening di massa sia l’unica strada per individuare tempestivamente le persone asintomatiche, che poi sono quelle che inconsapevolmente possono diffondere il virus. Senza dubbio proseguiremo nelle prossime settimane su questa strada intervenendo subito dove si manifestino criticità di contagio e focolai. Ringrazio la cittadinanza di Marciano della Chiana e tutti gli operatori e i volontari per la grande disponibilità e professionalità dimostrata. Il risultato comunque, anche se può apparire basso numericamente, non ci deve illudere il virus è ancora molto attivo e dobbiamo continuare a rispettare le regole e le indicazioni di prevenzione.”

“Sono molto soddisfatta della risposta responsabile e consapevole della mia comunità, afferma Maria de Palma Sindaco di Marciano della Chiana. Sono stati due giorni intensi e tutti, dal personale USL ai volontari si sono dimostrati molto efficienti e disponibili. Ci aspettano ancora settimane difficili ma questa esperienza di “Territori Sicuri” ci ha comprovato che la catena del contagio può essere fermata se tutti fanno il proprio dovere e rispettano le regole. Come Amministrazione Comunale valuteremo l’andamento dei contagi per poi capire se ci saranno le condizioni anche per riaprire le scuole in sicurezza. Non dipende solo da noi, ma dall’intera situazione regionale, ma cercheremo in ogni modo di riprendere un percorso di normalità al più presto.”

"Territori sicuri" fa tappa a Bientina, dove i residenti potranno sottoporsi gratuitamente al tampone per il Coronavirus da martedì 9 a giovedì 11 marzo. Chi vorrà usufruire di questa opportunità può già prenotarsi per lo screening a partire da oggi, giovedì 4 marzo, sul portale della Regione. Il portale consente di programmare orario e numero di persone da sottoporre ai tamponi gratuiti, evitando così eventuali assembramenti. I tamponi verranno fatti nel parcheggio della palestra comunale in via Caduti di Piavola, a Bientina.

Sono oltre 2.300 le prenotazioni già effettuate dai cittadini di Castelnuovo Berardenga per partecipare a ‘Territori sicuri’, lo screening gratuito organizzato dalla Regione Toscana per individuare nuovi casi positivi al Covid-19 e in programma sul territorio castelnovino da lunedì 8 marzo a mercoledì 10 marzo. Il dato è stato comunicato dal sindaco Fabrizio Nepi nel corso del consiglio comunale che si è svolto oggi, giovedì 4 marzo, in videoconferenza. Continua, inoltre, anche sul territorio castelnovino la campagna di vaccinazione promossa dalla Regione Toscana, per la quale il Comune ha messo a disposizione dei medici di famiglia nuovi spazi per vaccinare cittadini ultraottantenni.

“Territori sicuri” è promosso dall’assessorato alla sanità di Regione Toscana con Anci, Upi, Misericordie, Pubbliche assistenze toscane e Croce rossa italiana, insieme agli operatori sanitari, la medicina generale e la pediatria di famiglia, oltre ad Ars Toscana (l’Agenzia regionale di sanità), alle Asl e alle Società della Salute. Indispensabile e prezioso è il sostegno fornito dalle associazioni di volontariato, accanto a quello di medici, pediatri e infermieri, che si sono resi disponibili per l’esecuzione dei test e i relativi adempimenti.

La strategia del progetto è quella dell’allerta precoce, per bloccare i contagi prima della loro diffusione. I territori a maggior rischio di positività al SarsCov-2, sono indicati da Ars che elabora e monitora l’indice di contagio di ciascun Comune toscano.