Tennis: la Regione Toscana premia Jasmine Paolini

Firenze – Le Ali del Pegaso a Jasmine Paolini, la tennista garfagnina che ha riportato l’Italia del tennis in finale al Roland Garros. La proposta sarà avanzata nei prossimi giorni dal presidente del Consiglio regionale all’Ufficio di presidenza. L’idea del premio, secondo il presidente del Consiglio regionale, non è solo per riconoscere i meriti di una straordinaria atleta, ma anche per sottolineare le parole che ha detto al termine della semifinale, che rappresentano un messaggio di esempio per tutti le giovani e i giovani: sognare è la cosa più importante nello sport e nella vita.

L’onorificenza viene riconosciuta a donne e uomini under 35, italiane o straniere residenti in Toscana o che in Toscana hanno svolto i propri studi o la propria attività, i cui riconosciuti meriti nel campo della scienza, della cultura, delle arti, del lavoro, della politica, dello sport, delle relazioni internazionali, siano emersi in occasione di particolari eventi verificatisi nel corso dell’anno, recando lustro alla comunità toscana o significativi riflessi a onore della comunità nazionale e internazionale.

Il premio consiste nella riproduzione in marmo, oro, cuoio delle ali del Pegaso simbolo della Regione Toscana, con una targhetta riportante la dicitura “Consiglio regionale”, il nome del destinatario e la data del conferimento.