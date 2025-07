Temporali in Toscana lunedì 28 luglio

È stata emessa dalla sala operativa regionale un'allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali forti dalla mezzanotte fino alle ore 20 di domani 28 luglio su tutta la Toscana.Previste precipitazioni sparse prevalentemente temporalesche, inizialmente (nottetempo e al primo mattino) sulla costa settentrionale e sulle zone nord occidentali in estensione al resto della regione; attenuazione in serata quando locali rovesci si attarderanno ancora sulle zone appenniniche orientali.

Le precipitazioni si attendono più probabili e frequenti sulle zone costiere centro settentrionali, sul nord ovest e sui settori appenninici.