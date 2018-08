Temporale su Firenze 2018 08 07

Il comune invita a prestare attenzione alla grandine

Un forte temporale, con vento e pioggia, si è abbattuto nel tardo pomeriggio a Firenze, bollino rosso in questi giorni per il caldo, ha portato nel centro della città anche la grandine.

E' accaduto dopo le 19. Fenomeni temporaleschi stanno interessando in maniera sparsa tutta la provincia di Firenze, con cumulati che hanno raggiunto i 20 millimetri in quindici minuti alla stazione "Il Palagio" e 40 mm in un'ora alla Nave di Rosano. Sotto il Monte Giovi, a Scopeti nel comune di Rufina, si segnalano alcune criticità, con il tetto di una casa parzialmente scoperchiato.

Dalla sala operativa della Protezione Civile della Regione Toscana e dal Centro funzionale che monitora fiumi, pluviometri e l'evoluzione del meteo, fanno sapere col bollettino delle 19.30 che rovesci e temporali sparsi, non stazionari, sono ancora possibili nelle zone dell'interno fino alle 20, con cumulati massimi fino a 20-40 millimetri anche in breve tempo. I fenomeni si dovrebbero attenuare o esaurire in serata.

Immagini su Facebook della collega giornalista Nicoletta Bardossi da zona Le Cure