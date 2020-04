Tari Firenze 2020, la Lega chiede di sospenderla

In questi giorni stanno arrivando i bollettini da pagare. Il capogruppo Bussolin: "Occorre capire gli sviluppi dell'emergenza Coronavirus. Dobbiamo ripensare complessivamente il contratto con Alia a garanzia delle imprese e delle famiglie che non potranno più pagare questi oneri"

“In questi giorni – dichiara il capogruppo della Lega a Palazzo Vecchio Federico Bussolin – migliaia di fiorentini stanno ricevendo a casa la busta con la richiesta di pagamento della TARI 2020. Riteniamo che la riscossione vada sospesa in attesa di capire gli sviluppi che avrà l’emergenza prendendo atto del fatto che i fiorentini non hanno ancora visto un euro nelle loro tasche e che quelle risorse sono fondamentali per la sussistenza delle nostre famiglie”.

“Come Lega – prosegue Bussolin – facciamo una proposta all’Amministrazione: siamo disponibili fin da subito a rivedere i criteri di applicazione del tributo valutando l’esenzione di tutte quelle attività che in questi mesi sono dovute rimanere chiuse a causa dell’emergenza socio sanitaria. Dobbiamo ripensare complessivamente il contratto con Alia a garanzia delle imprese e delle famiglie che non potranno più pagare questi oneri – conclude Bussolin – o la rabbia esploderà”.