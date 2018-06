Striscione alla Cisl Toscana di Siena: Non ci lasciamo intimidire

stamani davanti alla sede senese di via Toselli

La Cisl Toscana e la Cisl di Siena non si lasceranno intimidire dallo striscione comparso stamani davanti alla sede senese di via Toselli, firmato da Forza Nuova e contenente una frase ingiuriosa nei confronti dello Stato e dei sindacati.



"Non è la prima volta che le nostre sedi vengono prese di mira da atti intimidatori e vandalismi, da destra come da sinistra. Come in passato non fermeranno il nostro impegno. La Cisl è sempre stata e resterà a fianco di chi lavora, di chi ha lavorato, di chi cerca lavoro. E continuerà con forza la battaglia che conduce da sempre per la sicurezza sul lavoro".