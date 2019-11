Stella (FI): "100mila euro dalla Regione per la Fondazione Zeffirelli"

Il vicepresidente dell'assise toscana presenterà una apposita proposta di legge

Firenze, 15 novembre 2019 - "La Regione Toscana stanzi 100.000 euro con procedura d'urgenza per la Fondazione Zeffirelli. Chiediamo all'Ente di ascoltare la richiesta di aiuto in tal senso avanzata dal figlio del Maestro, Pippo Zeffirelli. Le fondazioni culturali sono un valore aggiunto alla città e al territorio in termini di progetti, scambi e formazione, e vanno sostenute in ogni modo. Siamo totalmente a fianco della famiglia del Maestro". Lo afferma il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella (FI), che porterà la pdl con richiesta di variazione di bilancio al prossimo Ufficio di Presidenza.

"Il Centro Internazionale per le Arti dello Spettacolo Franco Zeffirelli, promosso dallo stesso Maestro - ricorda Stella - raccoglie e mette a disposizione della nostra città e del mondo l'intero patrimonio artistico e culturale di una carriera lunga quasi settant'anni. Un fondo nel quale sono confluiti tutti i documenti e i cimeli riguardanti l'attività del Maestro Zeffirelli nel mondo dello spettacolo, italiano e straniero, dal dopoguerra a oggi. Un arricchimento inestimabile per Firenze, che va sostenuto e protetto dalle Istituzioni".