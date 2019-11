Startup Weekend at Florence dal 29 novembre al 1 dicembre

Blockchain e Ai per una società ed un sistema economico in rapida mutazione al Murate Idea Park “ove un tempo si imprigionavano persone e oggi si sprigionano le idee”

Startup Weekend è un movimento globale di imprenditori ‘attivi’ e responsabili che si pongono tra i propri obiettivi anche quello di consolidare le conoscenze di base per la costituzione di start-up. Startup Weekend è una grande comunità che conta eventi in oltre cento Paesi e seicento città in tutto il mondo con più di 8.000 startup create e oltre centomila imprenditori coinvolti. Dalla Mongolia al Sudafrica passando per Londra ed il Brasile, persone di tutto il mondo si riuniscono per un fine settimana per dar vita a nuove idee, formare i team, e avviare le imprese. Tutti gli eventi Startup Weekend seguono lo stesso format della fondazione ideatrice, la statunitense Techtars. Lo Startup Weekend dura 54 ore (dal venerdì pomeriggio alla domenica sera) e riunisce studenti, sviluppatori, designer, esperti di business e marketing, product manager e, in generale, tutti coloro che nutrono interesse per il mondo del web, del mobile e dell’innovazione tecnologica. Startup Weekend Firenze non sarà soltanto strumento per l’incontro di idee, visionari e sviluppatori ma anche un’opportunità per entrare in contatto con il mondo dell’impresa, delle istituzioni, dell’Università; e con eccellenti formatori e speaker pronti a dare il loro feedback e i loro suggerimenti. Inoltre, saranno presenti investitori alla ricerca di progetti da finanziare. Il concetto principale su cui si fonda lo Startup Weekend è la possibilità di imparare creando. Famoso per il modo in cui costringe a prendere decisioni in fretta, al pensare ‘out of the box’ e anche per il modo in cui ogni partecipante ha la possibilità di emergere in un ambiente estremamente stimolante. Per partecipare all’evento occorre registrarsi e acquistare i biglietti tramite Evenbrite o direttamente dal sito Startup Weekend Firenze. Gli Studenti dell’Università di Firenze, grazie al Patrocinio concesso dal Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa dell’Università degli Studi di Firenze all’unità di ricerca BABEL-Blockchains and Artificial intelligence for Business, Economics and Law, potranno usufruire di una tariffa agevolata del 15% usando il codice SWSTUD15 durante la registrazione. L'evento sarà tenuto in italiano ma si avrà la possibilità di presentare le idee anche in lingua inglese. Sono previsti tantissimi premi di grande valore in palio per i partecipanti, e per i vincitori un percorso personalizzato di sviluppo per la startup creata.