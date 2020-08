Stagione 2020-2021, viola in ritiro subito dopo Ferragosto

La serie A partirà ufficialmente il 19 settembre, quindi con ogni probabilità la squadra si ritroverà agli ordini di Iachini subito dopo la grande festa dell'estate, cioè domenica 16 o lunedì 17. Niente Moena, forse qualche giorno in una località toscana o emiliano-romagnola. Ribery sempre più leader

La serie A è appena terminata e nelle scorse ore è stata comunicata la data di inizio della stagione 2020-2021: 19 settembre. I viola sono in vacanza e dovrebbero starci fino a Ferragosto (sabato 15 agosto). Poi gradualmente a partire da domenica 16 o lunedì 17 agosto dovrebbero iniziare i rientri e le visite mediche.

Niente Trentino quest'anno: d'accordo con Moena, il periodo fissato per il 2020 è stato fatto slittare al 2021, quando (si spera) ci saranno meno stringenti disposizioni in materia di Coronavirus e il pubblico potrà assistere agli allenamenti in tranquillità.

Probabilmente, i viola trascorreranno una parte del ritiro in una località di mezza montagna toscana, o al massimo emiliano-romagnola ma è ancora tutto da decidere.

Intanto i dirigenti viola sono attivi sul fronte del mercato, il tempo stringe. Quello che sta emergendo nelle ultime settimane è che Franck Ribery è sempre più leader di questa squadra e molto probabilmente qualche consiglio giusto lo darà anche in questo campo.