Toscana​, sono 20 le Bandiere Blu assegnate alla per il 2026

Sono 20 le Bandiere Blu assegnate alla Toscana per il 2026: alle 19 conquistate un anno fa si è aggiunto Monte Argentario, permettendo così alla regione di tornare sul podio nazionale. È questo l’esito della classifica che ogni anno viene stilata dalla FEE (Foundation for Environmental Education) sulla base della qualità delle acque e dei servizi offerti dai Comuni rivieraschi e dagli approdi turistici.

Soddisfatti il presidente Eugenio Giani e l’assessore a economia, turismo e agricoltura Leonardo Marras. “La grande attenzione che le località costiere pongono su tutta una serie di criteri e parametri, che non riguardano soltanto la qualità delle acque ma anche, ad esempio, l’accessibilità, la sicurezza, la cura dell’arredo delle spiagge, la mobilità sostenibile, così come l’educazione ambientale e la valorizzazione delle aree naturalistiche, permette alla Toscana di occupare stabilmente le prime posizione di questa classifica. Un ringraziamento doveroso va a enti locali e operatori, da sempre impegnati per garantire una qualità superiore in termini di servizi e accoglienza”.

In totale sono state premiate 257 località rivierasche e 87 approdi turistici. Sul podio nazionale figurano Liguria (35), Puglia e Calabria (27), Toscana, Campania e Marche (20). Alla provincia di Livorno assegnate sette Bandiere Blu: Livorno-Quercianella, Castiglioncello, Marina di Cecina, Marina di Bibbona, Marina di Castagneto Carducci, San Vincenzo e il Parco Naturale della Sterpaia a Piombino e Marciana Marina all’isola d’Elba. Segue Grosseto con cinque (Follonica, Castiglione della Pescaia, Marina di Grosseto, Monte Argentario e Orbetello), quindi Lucca con quattro (Forte dei Marmi, Pietrasanta, Lido di Camaiore e Viareggio) e due ciascuna a Massa Carrara (Marina di Carrara Centro-Ovest e Marina di Massa) e Pisa (Calambrone-Tirrenia e Marina di Pisa).

Premiati dalla FEE anche sette approdi turistici toscani: Porto di Pisa, Marina Cala de’ Medici a Rosignano Marittimo, Porto di Marciana Marina, Porto Azzurro, Marina di Punta Ala, Porto della Maremma a Grosseto e Marina di Cala Galera a Monte Argentario.