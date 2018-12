Skim in mostra da Chiavacci: l'artista rivoluzionario tra antico e moderno

Continua l'ascesa artistica di Francesco Forconi

Per Skim è l'ennesima consacrazione, una mostra nel cuore storico di Firenze a due passi da Santa Maria Novella ed alla corte di un grande antiquario, Riccardo Chiavacci.



Antico e Contemporaneo posso convivere? La risposta a questa, ed altre domande, potrebbe nascere dalla visita in via dei Fossi 10 rosso a partire dal 15 dicembre, inaugurazione alle ore 17.



Skim, che risponde al nome di Francesco Forconi, è il giovane stret artist di Scandicci che continua a riscuotere successi in Italia ed in Europa e che ha stregato Milano e non solo.

Molte oramai le opere esposte in mostre temporanee collettive e personali, mentre i quadri, di varia forma e di straordinario colore si possono trovare in alcuni locali pubblici non mancano i murales realizzati in svariate occasioni, anche all'interno di programmi scolastici.



Nel 2018 la collaborazione con ToscanaEnergia e con I Ragazzi di Sipario ha visto le opere di Skim accompagnare i mesi dell'anno all'interno di un calendario, allietare colazioni e pranzi sulle tovagliette esposte nelle maggiori rassegne enogastronomiche toscane ed ancora stampate su magliette e gadget di vario tipo.



Come se la caverà l'eclettico street artist al cospetto del campionario di un antiquario come Riccardo Chiavacci?



Date: dal 16 al 23 dicembre

Orario: dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19