In Piazzetta 3 luglio vigili del fuoco ancora al lavoro. Nessuna persona coinvolta

Incendio stanotte a Siena, in Piazzetta 3 luglio: le fiamme, per motivi da stabilire, si sono sviluppate in un appartamento al 4° piano di un palazzo. Nessuna persona coinvolta, sono attualmente in corso le operazioni di bonifica.