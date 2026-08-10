Siena, dolore per la scomparsa di Antonio Saccone

La Polisportiva Mens Sana 1871, a nome del Presidente, del Consiglio e di tutta l’Associazione, esprime profondo cordoglio e si stringe con affetto alla famiglia di Antonio Saccone per la scomparsa dell’emerito presidente.

Il suo lungo percorso all’interno della Polisportiva è iniziato già nel precedente millennio, con l’ingresso nel Consiglio. Dal 2 aprile 2012 ha ricoperto l’incarico di vicepresidente vicario, fino alle dimissioni dell’allora presidente Ricci, avvenute il 9 febbraio 2016. Da quella data Saccone ha assunto la presidenza ad interim, diventando poi presidente effettivo il 28 aprile 2016. Confermato nel 2021, ha guidato la Polisportiva fino a giugno 2025, quando, con l’elezione di Filippo Mascia alla presidenza, ha assunto nuovamente il ruolo di vicepresidente.

Altrettanto significativo è stato il suo impegno nell’UNASCI, l’Unione Nazionale Associazioni Sportive Centenarie d’Italia. Entrato nel Consiglio nazionale nel 2006, è stato costantemente riconfermato nel ruolo di consigliere nazionale, incarico che ricopriva anche per il mandato 2025-2028.

Il suo ricordo resterà indelebile nella memoria di atleti, tecnici, dirigenti, collaboratori e personale amministrativo e di custodia, che hanno avuto modo di apprezzarne le grandi qualità umane, la passione, la dedizione e l’instancabile impegno nel custodire e tramandare la storia plurisecolare della Polisportiva Mens Sana 1871.

Alla moglie, ai figli, agli amati nipoti e a tutta la sua famiglia giungano le più sincere condoglianze per la perdita di un uomo che, senza mai chiedere nulla in cambio, ha messo a disposizione della Polisportiva le proprie competenze e la propria passione, permettendo a generazioni di atleti di vestire la maglia biancoverde.