Cronaca

Siena, dolore per la scomparsa di Antonio Saccone

Il cordoglio della Polisportiva Mens Sana 1871 di cui era presidente emerito

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
24 Luglio 2026 12:08
Siena, dolore per la scomparsa di Antonio Saccone

La Polisportiva Mens Sana 1871, a nome del Presidente, del Consiglio e di tutta l’Associazione, esprime profondo cordoglio e si stringe con affetto alla famiglia di Antonio Saccone per la scomparsa dell’emerito presidente.

Il suo lungo percorso all’interno della Polisportiva è iniziato già nel precedente millennio, con l’ingresso nel Consiglio. Dal 2 aprile 2012 ha ricoperto l’incarico di vicepresidente vicario, fino alle dimissioni dell’allora presidente Ricci, avvenute il 9 febbraio 2016. Da quella data Saccone ha assunto la presidenza ad interim, diventando poi presidente effettivo il 28 aprile 2016. Confermato nel 2021, ha guidato la Polisportiva fino a giugno 2025, quando, con l’elezione di Filippo Mascia alla presidenza, ha assunto nuovamente il ruolo di vicepresidente.

Altrettanto significativo è stato il suo impegno nell’UNASCI, l’Unione Nazionale Associazioni Sportive Centenarie d’Italia. Entrato nel Consiglio nazionale nel 2006, è stato costantemente riconfermato nel ruolo di consigliere nazionale, incarico che ricopriva anche per il mandato 2025-2028.

Il suo ricordo resterà indelebile nella memoria di atleti, tecnici, dirigenti, collaboratori e personale amministrativo e di custodia, che hanno avuto modo di apprezzarne le grandi qualità umane, la passione, la dedizione e l’instancabile impegno nel custodire e tramandare la storia plurisecolare della Polisportiva Mens Sana 1871.

Alla moglie, ai figli, agli amati nipoti e a tutta la sua famiglia giungano le più sincere condoglianze per la perdita di un uomo che, senza mai chiedere nulla in cambio, ha messo a disposizione della Polisportiva le proprie competenze e la propria passione, permettendo a generazioni di atleti di vestire la maglia biancoverde.

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