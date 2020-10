Sfreccia in scooter in lungarno Moro a 105 chilometri all’ora

Patente ritirata a un 25enne fiorentino

Due patenti ritirate, 17 sanzioni e il taglio di 57 punti per eccesso di velocità. É questo resoconto degli ultimi controlli mirati alla sicurezza stradale effettuati dalla Polizia Municipale, con particolare attenzione al rispetto dei limiti di velocità.

Mercoledì pomeriggio pattuglie dell'Area Sicurezza Stradale e Pronto Intervento hanno effettuato controlli con telelaser in lungarno Aldo Moro (ingresso città). Dodici i conducenti sorpresi a viaggiare a una velocità eccessiva: per dieci il superamento è stato inferiore a 40 km/h (ma tutti superavano i 75 kh/h) con 173 euro di multa e 3 punti tagliati dalla patente. Poi gli agenti hanno fermato l’autista di un bus di linea senza passeggeri che transitava a 83 chilometri all’ora nel centro abitato. In questo caso visto che si tratta di mezzo di massa complessiva oltre le 8 tonnellate, è stato elevato un verbale maggiorato(346 euro) con il taglio di 3 punti sulla patente. Molto più grave la situazione per uno scooterista: il telelaser nel suo caso ha registrato una velocità di 105 km/h. Per lui, fiorentino di 25 anni, è scattato il ritiro immediato della patente per successiva sospensione, la sanzione da 544 euro e il taglio di 6 punti.

Nella notte tra giovedì e venerdì le pattuglie dell’Autoreparto e Infortunistica hanno effettuato controlli mirati oltre che al rispetto dei limiti di velocità anche alla guida in stato di ebbrezza. Gli agenti hanno organizzato un posto di controllo dalle 21 alle 3 con telelaser ed etilometro in piazza della Calza fermando i veicoli provenienti da via dei Serragli. Nessun positivo alla prova alcolimetrica, mentre sono stati multati 5 conducenti di veicoli sui 14 controllati con sanzioni maggiorate per l’orario notturno. In dettaglio in quattro casi il superamento della velocità massima consentita era compreso tra 10 e 40 chilometri orari con 230,67 euro di multa e 3 ppolunti tagliati sulla patente ciascuno. Per il quinto conducente, un motociclista fiorentino, invece è scattato il ritiro immediato della patente per successiva sospensione perché sorpreso a transitare a più di 40 chilometri orari oltre il limite previsto. Oltre a questo l’uomo è stato multato con una sanzione da 725,33 euro con taglio di 6 punti dalla patente.