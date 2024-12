Servizi Alia: cosa cambia nel periodo delle feste

Firenze, 20.12.2024 – Durante le prossime Festività, in relazione alla raccolta rifiuti gestita da Alia Multiutility non si segnalano variazioni del servizio se non per le giornate di Natale e Capodanno, che cadono entrambe di mercoledì.

I servizi del 25 dicembre e 1° gennaio verranno posticipati alle giornate di sabato 28 dicembre e 4 gennaio; in tutti gli altri giorni i servizi saranno regolarmente svolti nei 65 comuni dell’ATO Toscana centro, compresi quelli del 26 dicembre e di lunedì 6 gennaio 2025.

Si invitano i cittadini a consultare i calendari per le raccolte porta a porta su Aliapp e sul portale www.aliaserviziambientali.it, e rispettare quanto riportato per l'esposizione dei propri contenitori.

Si informano i residenti dei comuni di Poggio a Caiano, Carmignano e Quarrata che il posticipo del servizio di raccolta previsto il primo dell'anno avverrà il sabato successivo, 04 gennaio.

Alia informa che i servizi di spazzamento, manuale e meccanizzato, saranno invariati e proseguiranno per tutte le festività. Nelle giornate del 25 dicembre e 1° gennaio lo spazzamento sarà dimensionato in funzione delle caratteristiche delle aree geografiche interessate, e verrà, quindi, regolarmente svolto nei centri storici dei comuni a elevato interesse turistico, oltreché nelle manifestazioni, mercati ed eventi previsti nella giornata al fine di garantire il decoro dell’area interessata.

Gli Ecocentri e tutti gli sportelli al cittadino (Infopoint, Punto Alia e sportelli TARI) resteranno chiusi 25 e 26 dicembre oltrechè 1° e 6 gennaio 2025, salvo alcune variazioni di aperture per le festività.

Nel dettaglio nel comune di Fiesole lo sportello Tari, martedì 24 e 31 dicembre chiuderà anticipatamente, quindi alle 16.30, anziché le 17:30; l’infopoint del Quartiere 2 a Firenze, ubicato in p.zza Alberti, venerdì 27 dicembre sarà chiuso al pubblico.

Saranno, inoltre, chiusi al pubblico martedì 24 e 31 dicembre l’Infopoint Alia di Sesto Fiorentino, il Punto Alia presso il comune di Scandicci e quello di Fucecchio.

Lo sportello di Ponte Buggianese sarà chiuso il 6 gennaio 2025, ed aperto al pubblico, invece, il giorno successivo, martedì 7 gennaio, mantenendo il consueto orario mattutino (08.30 – 13).

Si ricorda, infine, che l'apertura al pubblico del Pop Up Alia Store nel comune di Buggiano sarà prorogata fino al 30 gennaio, con orario martedì e giovedì dalle 09 alle 17, e dal 01° gennaio anche il sabato mattina (08.30-13.30); lo stesso sportello nelle giornate del 24 e 31 dicembre effettuerà chiusure al pubblico anticipate (alle ore 15 anziché alle 17).

Tra i comuni dove sarà attivata la tariffa corrispettiva nel prossimo anno, si ricordano anche le proroghe di apertura degli sportelli nei comuni di Carmignano, fino al 30 dicembre, Poggio a Caiano, fino al 2 gennaio, Campi Bisenzio, fino al 18 gennaio, Quarrata, fino al 29 gennaio, e Rignano sull’Arno fino al 31 gennaio (con chiusura il 24 e il 31 dicembre).

Gli Ecofurgoni non saranno attivi nelle giornate del 25 dicembre e 1° gennaio; saranno invece regolarmente presenti sul territorio il 26 dicembre e 6 gennaio secondo calendario.

Il call center di Alia sarà chiuso al pubblico nelle giornate di festa del 25 e 26 dicembre, 1° e 6 gennaio. Rimane come consueto attivo negli altri giorni, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19.30, il sabato dalle 8.30 alle 14.30 ai numeri 800 888 333 (da rete fissa, gratuito) o 199 105 105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore), 0571.196 93 33 (da rete fissa e da rete mobile).

È sempre possibile consultare il portale aziendale, www.aliaserviziambientali.it, ed Aliapp scaricabile gratuitamente per sistemi Ios e Android che permette di effettuare segnalazioni, verificare il calendario attivo nel proprio comune, richiedere un servizio di ritiro ingombranti e tanto altro.