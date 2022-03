Acn Siena saggio: a Modena un punto che dà coraggio

Un punto prezioso come l'oro. Per la classifica ma, soprattutto, per il morale. Un buon Siena merita il pareggio in casa della prima della classe. Migliore in campo Fabbro. Padalino sorride e applaude ad una prova saggia dei suoi. Riavvolgiamo il nastro.

Primo tempo intenso e ben giocato. Il Modena preme e fa la partita ma, nella prima sortita offensiva, i bianconeri fanno male. Mora apparecchia per Fabbro che colpisce di testa e mette la palla dove il portiere di casa non può arrivare. Vantaggio ospite. La reazione dei canarini non si fa attendere. Su azione insistita, l'arbitro fischia un rigore che pare esserci. Tremolada batte Lanni con un tiro centrale.

Nella seconda frazione la trama non cambia. Il Modena cerca la rete decisiva ma il Siena è bravissimo a graffiare: l'estremo difensore di Tesser dice no in un paio di occasioni. Da parte toscana la difesa tiene con Lanni che grida presente. La girandola di cambi non da la svolta alla contesa. Il Siena gestisce bene i 6 minuti di recupero. Finisce cosi: 1-1.