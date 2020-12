"Seconda ondata Covid, in Toscana mortalità superiore alla media"

Silvia Noferi (M5S) alla giunta regionale: "Perché sta succedendo questo?"

Firenze, 2 dicembre 2020 – Dall'ultimo rapporto dell'Agenzia Regionale di Sanità si apprende che in Toscana la seconda ondata della pandemia ha causato un numero di decessi superiore alla media nazionale.



Silvia Noferi, consigliera regionale del Movimento Cinque Stelle, ha depositato un'interrogazione urgente al consiglio regionale su questi dati allarmanti.

“I decessi per Covid nella nostra regione a novembre sono stati 1296, in pratica in un solo mese abbiamo avuto tanti decessi quanti quelli degli otto mesi precedenti".



Prosegue Noferi – “da fonti stampa apprendiamo con preoccupazione che la mortalità nella provincia di Massa-Carrara è la più alta di tutta la Toscana e che il primo rapporto sulla mortalità di “questa seconda” ondata pubblicato dal Ministero della Salute riporta che sulle 32 città italiane prese in considerazione, Firenze nelle prime due settimane di novembre ha visto un balzo nella mortalità pari ad un +62%”.

Siamo la nazione europea con il numero assoluto di decessi più alto e nel Paese la Toscana è balzata al primo posto in questo triste primato. È assolutamente necessario capire le motivazioni per porvi rimedio, non possiamo credere che il sistema sanitario pubblico non sia in grado di difenderci adeguatamente dalla catastrofe rispetto anche a paesi molto meno sviluppati del nostro.

Qui non si tratta solo di affrontare il dilagare dell'epidemia, che ricordiamo si combatte solo anticipandola evitando il più possibile contatti con altre persone, ma di capire dove è la falla, il problema che causa da noi più morti che in altri paesi. I nostri medici e infermieri sono preparatissimi, lavorano con spirito di abnegazione e rimediano spesso alle mancanze della politica, ma questo da solo, evidentemente, non basta.

Per questo vogliamo sapere a cosa la Giunta Regionale attribuisca questi risultati" conclude la consigliera.