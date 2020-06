"Scopri l'immagine che è in te!"

Un webinar dedicato ad autostima e immagine di sé con tre professioniste del settore. Due ore di didattica esperienziale dedicate al miglioramento dell’autostima

Colori, taglio degli abiti, capigliatura, la comunicazione non verbale prima di quella verbale. L’autostima è direttamente correlata con la propria immagine. È appurato che accrescere la propria autostima migliora prestazioni e risultati. L’immagine è lo specchio dei valori che si desidera trasmettere. Per questo necessita di una costante attenzione.

Di questo tratteranno tre consulenti d’immagine nel workshop gratuito in programma su Zoom il 10 giugno dalle 18:00 alle 20:00. Due ore di didattica esperienziale condotte da Alessandra Giotti e Marina Capanni, titolari di Atelier D’Atelier, ed Emma Picconcelli, life coach, per scoprire quanto l’autostima sia importante e come poterla accrescere.

Per prenotarsi occorre inviare una mail a: info@atelierdatelier.it Completata la procedura di registrazione riceverai il link per accedere.