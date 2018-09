Scomparso mentre andava a lavoro, ricerche a Pontedera

L'uomo classe 1965 è stato ritrovato

La persona è stata ritrovata in buone condizioni a Pontedera da un conoscente. La notizia del ritrovamento è stata confermata dal figlio. La persona è stata sottoposta a controllo sanitario del 118 che conferma lo stato di salute.

I vigili del fuoco del comando Pisa, erano intervenuti a Pontedera loc. S.Lucia, per la ricerca di un uomo del 1965. Il dispositivo di soccorso è stato attivato con l'invio dell'unità di comando locale UCL con personale specializzato TAS (topografia applicata al soccorso) per pianificate le zone e le priorità di territorio da perlustrare.

Attivato il nucleo cinofilo proveniente dal comando di Siena e l'elicottero del nucleo di Arezzo per effettuare una ricognizione dall'alto. La persona, secondo le informazioni in possesso, si stava recando in bicicletta a lavoro.

Le ricerche si sono concentrate in una zona non impervia ma poco visibile per la presenza di coltivazioni.