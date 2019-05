Scomparso a Campi Bisenzio: ricerche con elicotteri e cani molecolari

Sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Firenze con le strumentazioni di ricerca

L'uomo disperso a Campi Bisenzio è stato ritrovato in ambito cittadino ed è stato preso in carico dal personale sanitario del 118 per accertamenti.

I Vigili del fuoco del Comando di Firenze, distaccamento di Firenze Ovest, sono intervenuti a Campi Bisenzio nella zona di Via Torricella, per la ricerca di un uomo disperso.

Sul posto è intervenuto anche l'elicottero VF Drago che ha effettuato alcuni sorvoli che hanno dato esito negativo.i

Ricerche a terra insieme ai Carabinieri presenti anche con i cani molecolari.

Sul posto si è recato anche un U.C.L. (Unità Comando Locale) e una squadra del nucleo sommozzatori del Comando di Firenze. Sul posto anche personale sanitario del 118.