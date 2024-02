Savino Del Bene Volley contro Vallefoglia

Ph Anatrini

La caccia al terzo posto continua e la Savino Del Bene Volley, dopo il successo ottenuto una settimana fa contro l'Itas Trentino, questo sabato sarà ospite della Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia per la gara del 20esimo turno di Serie A1.

Sfida al via dalle 18.00, con l'incontro che sarà preceduto dai festeggiamenti per il Tigers Day, giornata di festa organizzata da Megabox Volley e Ente Carnevalesca di Fano, per celebrare le atlete della squadra biancoverde.

Al PalaMegabox di Pesaro andranno dunque in scena le celebrazioni per il Carnevale, ma la Savino Del Bene Volley arriverà nelle Marche con la necessità di raccogliere tre punti particolarmente preziosi.

Sabato sera infatti si terrà anche la sfida tra l'Allianz Vero Volley Milano e la Igor Gorgonzola Novara, una scontro diretto che potrebbe consentire alla Savino Del Bene Volley di tornare al terzo posto in classifica.

Prima di guardare alla classifica e alle possibilità di un sorpasso su Novara, la Savino Del Bene Volley dovrà però concentrarsi per la sfida nella “Tana delle Tigri”.

EX E PRECEDENTI

Quattro le ex giocatrici della Savino Del Bene Scandicci nel roster di Vallefoglia, si tratta di:

Agnese Cecconello, centrale classe '99, ha indossato la maglia di Scandicci nella stagione 2020-2021.

Camilla Mingardi, opposto classe '97, nella scorsa stagione ha militato nella Savino Del Bene Scandicci.

Giulia Mancini, centrale classe '98, ha giocato a Scandicci nella stagione 2017-2018.

Tatiana Kosheleva, schiacciatrice russa classe '88, ha giocato alla Savino Del Bene Volley per uno scampolo della stagione 2018-2019.

Nella formazione di coach Barbolini invece non sono presenti ex giocatrici di Vallefoglia.

Quello di questo fine settimana sarà il sesto confronto ufficiale tra la Savino Del Bene Volley e Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia.

Il bilancio dei precedenti è ad oggi favorevole alla Savino Del Bene Volley, in grado di aggiudicarsi 4 vittorie contro un'unica imposizione per Vallefoglia.

LE PAROLE DI SARA ALBERTI

“Sappiamo che sarà una gara molto importante perché Vallefoglia in questo periodo sta giocando molto bene e noi abbiamo bisogno di vincere, soprattutto per la classifica e anche in vista della partita di Coppa Italia di settimana prossima: vincere fa bene, quindi noi andremo lì agguerrite. L'avversario è molto, molto forte, quindi noi ci aspettiamo una bella partita combattuta.”

LE AVVERSARIE

La Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia è attualmente posizionata al settimo posto nella classifica di Serie A1 e dopo 19 giornate di campionato ha raccolto 27 punti, facendo registrare 9 vittorie e 10 sconfitte.

L'ultima partita affrontata da Vallefoglia risale a sabato 3 febbraio quando, tra le mura amiche, ha raccolto una vittoria per 3-0 contro la UYBA Volley Busto Arsizio.

Nella sfida di questo sabato la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia scenderà in campo con il 6+1 composto da Dijkema al palleggio, Mingardi come opposto, Aleksic e Cecconello da centrali, con Degradi e Kosheleva in banda e Panetoni come libero.

IN TV

La partita tra Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia e Savino Del Bene Volley sarà visibile, previo abbonamento, sulla piattaforma Volleyball World TV. Ricordiamo che, inserendo al momento della registrazione il codice SAVINODELBENE20, sarà possibile usufruire del 20% di sconto sull’abbonamento.