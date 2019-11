"Sardine" toscane anti-Salvini: assemblea pubblica a Firenze sabato 23 novembre

Incontro "conoscitivo" nel pomeriggio per preparare al meglio la manifestazione del sabato successivo, 30 novembre

Sabato prossimo 23 novembre a Firenze ci sarà un incontro preliminare delle "sardine" toscane anti-Salvini in vista della grande manifestazione del 30 novembre, in concomitanza con la cena elettorale del leader leghista.

Con una nota accompagnata da hashtag #organizziamoilbanco il gruppo "La Toscana non si Lega!" dà appuntamento alle 15,30 in un luogo che sarà aggiornato su Facebook:

"Sardine siamo già 30.000 e stiamo ancora aumentando!

Il nostro grande banco non può davvero muoversi alla cieca: Incontriamoci tutt* insieme questo sabato alle 15.30 per raccogliere riflessioni, idee e proposte per la manifestazione, coloriamo e animiamo la nostra piazza!



Incontriamoci, proponiamo e partecipiamo prima, durante e dopo il 30!

https://www.facebook.com/events/438345680198104/".

Il sindaco Nardella ha già detto che il Comune darà una mano per quanto riguarda gli aspetti logistici.