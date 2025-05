Sanità privata convenzionata, sciopero giovedì 22 maggio

Il prossimo 22 maggio, le lavoratrici e i lavoratori della sanità privata convenzionata accreditata aderenti al CCNL AIOP-ARIS sanità privata, insieme al personale aderente ai CCNL AIOP-ARIS RSA, incroceranno le braccia in tutto il Paese "per denunciare una situazione ormai insostenibile. In Toscana, circa 10.000 operatori del comparto continuano ogni giorno a garantire un servizio essenziale, affiancando il Servizio Sanitario Regionale. Tuttavia, lo fanno senza un contratto collettivo rinnovato: il contratto Aiop-Aris per la sanità privata è scaduto da oltre sei anni, mentre quello Aiop-Aris-RSA da più di dodici anni.

Nonostante le reiterate richieste avanzate dalle organizzazioni sindacali, le controparti datoriali continuano a sottrarsi al confronto, adducendo motivazioni economiche che, nei fatti, scaricano sulle spalle delle lavoratrici e dei lavoratori il peso dell’immobilismo. Questa condizione non è più tollerabile. Non si tratta soltanto di retribuzioni inadeguate, ma del mancato riconoscimento della dignità professionale e del valore umano di chi ogni giorno assicura cura e assistenza ai cittadini, in particolare alle persone fragili.

Ignorare queste rivendicazioni significa mettere a rischio l’equilibrio dell’intero sistema sociosanitario regionale. Chiediamo con forza che la Regione Toscana assuma un’iniziativa concreta: subordinare il rilascio e il rinnovo degli accreditamenti alle strutture sanitarie private al rispetto dei contratti collettivi nazionali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (FP CGIL, CISL FP, UIL FPL), nonché al loro aggiornamento periodico. Solo un chiaro atto istituzionale può imprimere una svolta al confronto e garantire tutele certe per tutti gli operatori.

Per queste ragioni, il presidio del 22 maggio si svolgerà dinanzi alla sede della Regione Toscana a Firenze in Piazza del Duomo dalle ore 10.00 alle ore 12.00", conclude la nota siglata FP CGIL, CISL FP, UIL FPL Toscana.