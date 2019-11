Salvini e Franceschini alla stessa ora in Palazzo Vecchio ma non si sono incrociati

foto Agenzia Dire

Il ministro della Cultura al leader del Carroccio: "Se pensa di vincere in Toscana, si illude. Perdere qua mi pare veramente molto improbabile"

(DIRE) Firenze, 8 nov. - Matteo Salvini in sala stampa a dare la carica al centrodestra in vista delle regionali toscane. Il ministro per i Beni e le attività culturali, Dario Franceschini, in sala Arme a parlare di cultura. Stesso posto, Palazzo Vecchio, e quasi stesso orario. Ma senza incrociarsi. Con i cronisti che a Franceschini chiedono proprio del leader della Lega: "Salvini si illude", dice commentando la voglia del Carroccio di prendersi la Toscana. In regione, commenta brevemente, il rischio "mi pare veramente molto improbabile".