​Sabrina Morante: la voce che rende omaggio a Mina

Si chiama Sabrina Morante, è una cantante con quasi vent’anni di carriera alle spalle e una voce che lascia il segno. Dopo una lunga gavetta condivisa con alcuni dei grandi nomi della musica italiana, oggi è protagonista di un progetto artistico che unisce passione, talento e rispetto per la grande tradizione musicale del nostro Paese.

Originaria di Roma, Sabrina ha scelto da tempo di vivere in Toscana, stabilendosi nella città di Arezzo, dove coltiva la sua arte in un ambiente ispirante e ricco di cultura. Non ha però mai abbandonato il legame con la sua città natale: è infatti spesso in viaggio tra Arezzo e Roma, mantenendo viva una connessione personale e professionale con entrambe le realtà.

Il suo è un tributo intenso e raffinato a Mina Mazzini, icona indiscussa della musica italiana. Un omaggio che Sabrina porta avanti da anni, in modo originale e personale, conquistando un pubblico sempre più ampio e fedele.

Oggi questo progetto vive anche in chiave digitale, attraverso performance online, contenuti video e interpretazioni che hanno il potere di emozionare e coinvolgere. Non una semplice imitazione, ma una reinterpretazione profonda, fatta di stile, sensibilità e una voce capace di attraversare il tempo.

“Per me Mina è un universo musicale infinito. Non cerco di copiarla, ma di entrare nel suo mondo, con rispetto, e farlo mio. Ogni canzone è un viaggio dentro di me e dentro le emozioni di chi ascolta”, racconta Sabrina.

Con una presenza scenica elegante e un repertorio curato nei minimi dettagli, Sabrina Morante sta portando il suo tributo in tour rendendo omaggio alla "Tigre di Cremona" con autenticità e passione.