Ruota panoramica, l'attesa è finita: torna dal 1° dicembre

Firenze, 29 nov. – Dal 1° dicembre 2024 al 31 marzo 2025 torna a Firenze la Ruota Panoramica, una meraviglia meccanica alta 55 metri che oltre a regalare una magica suggestione, aiuterà a godersi una visione di Firenze inedita. Un’esperienza unica che lascerà in ognuno una forte emozione. Per i turisti sarà un inaspettato modo di scoprire e ricordare Firenze. Non solo Ruota Panoramica; per il periodo di Natale si potrà pattinare sugli oltre 1400 mq di pista ghiacciata, davvero grandissima, 'volteggiando' vicino al grande albero di Natale e per i più piccoli saranno disponibili dei simpatici pinguini per imparare a pattinare.

La sede, come lo scorso anno, sarà Piazzale Vittorio Veneto, comodissimo da raggiungere in auto (parcheggio Leopolda) e con i mezzi (fermata Leopolda); durante il periodo natalizio un divertente Trenino gratuito farà la spola tra il centro della Città e le attrazioni.

Si può incontrare Babbo Natale nella sua casetta e lasciare una letterina nell'apposita cassetta postale. Per tutto il periodo di permanenza della Ruota Panoramica bar e street food per mangiare e bere godendosi gli spettacoli e l’atmosfera. I quattro mesi di permanenza della ruota saranno accompagnati, da molte altre iniziative quali, acrobati, maghi, marionette e molto altro ancora per far sorridere e sognare grandi e piccini.

Tante le collaborazioni, l'Associazione ATT, Radio Bruno (voci e musica della manifestazione), Confartigianato e come lo scorso anno tutta la manifestazione sarà alimentata da energia prodotta interamente da fonti rinnovabili in collaborazione con Frisbi energia naturale.

Si sono accese venerdì 29 novembre le luminarie natalizie di via Tornabuoni, nella tradizionale cerimonia che apre ufficialmente le festività nella città del Giglio. Quest’anno, nonostante i limiti imposti dai cantieri in corso, l’arredo natalizio è stato studiato per garantire comunque un’atmosfera festiva di bell’impatto visivo, elegante nella sua sobrietà. Così via Tornabuoni, simbolo in tutto il mondo di alta moda e lusso, potrà contare su una veste natalizia adatta per fare da scenario alle passeggiate e allo shopping di fiorentini e turisti.

Lungo la strada sono stati posizionati 71 cipressi a spirale alti 3 metri, ornati ciascuno da 1.000 luci led e con portavasi in corten decorati con il giglio simbolo di Firenze. Gli alberi sono stati collocati in modo tale da garantire piena visibilità alle vetrine delle boutique. A chiusura ideale di questa sorta di “viale alberato”, il grande abete natalizio donato dalla Confcommercio fiorentina, alto 7 metri e non di più per ragioni di sicurezza, ai piedi della Colonna della Giustizia che dal 1565 svetta in piazza Santa Trinita.

L’arredo luminoso, realizzato con il contributo economico di Banca Passadore e Banco Desio, non è solo un tributo al Natale, ma anche un elemento distintivo che renderà via Tornabuoni ancora più accogliente fino al termine delle festività. Le luci si spegneranno il 7 gennaio 2025, ma i cipressi rimarranno in strada fino al 20 gennaio per accogliere con stile i visitatori della prossima edizione di Pitti Uomo.

Sono state accese anche le tradizionali luminarie natalizie allestite dagli operatori di uno del mercati turistici più famosi al mondo, quello della Loggia del Porcellino. Le luminarie del Mercato realizzate dall’associazione degli operatori del mercato, in collaborazione con Comune di Firenze e Confesercenti città di Firenze illumineranno l’intero perimetro della Loggia per tutte le festività natalizie.

Durante il periodo natalizio, tutte le attività resteranno aperte anche la domenica. Domenica 1, 8, 15 e 22 dicembre via Gioberti sarà chiusa al traffico e si trasformerà in un’isola pedonale dedicata allo shopping natalizio. Per rendere ancora più attrattiva l’area, gli operatori hanno pensato ad alcuni eventi su misura per grandi e piccoli. I bambini, ad esempio, potranno incontrare Babbo Natale e i suoi elfi e consegnargli dal vivo le letterine con sogni e desideri.

Per i più grandi, domenica 8 e 15 dicembre, alle ore 10 e alle ore 15, ci saranno le speciali visite guidate alla scoperta della storia, dell’architettura, delle curiosità e degli angoli nascosti del quartiere, partendo da piazza Beccaria dove ancora riecheggia la storia di Firenze capitale d’Italia. Una bella opportunità per percorrere insieme ad un professionista esperto di Confguide -Confcommercio un piccolo ma interessante itinerario storico-culturale, della durata di circa un’ora e mezzo. Domenica 15 dicembre ci sarà poi uno spettacolo con angeli trampolieri pronti a stupire e divertire il pubblico.