Rumori e schiamazzi notturni dal BeB: che fare?

Può intervenire l'amministratore del condominio, oppure un legale?

quali azioni deve intraprendere un Amministratore di Condominio a seguito di una segnalazione da parte di un condomino di “rumori e schiamazzi notturni“ che provengo da un’appartamento al piano superiore (trasformato in B&B) ogni sera dalle ore 23 alle ore 07,00 del mattino?

sia se avete un regolamento di condominio che no, possono essere fatte delle diffide. Sarebbe opportuno nel caso in cui ci sia da integrare il regolamento stesso con sanzioni a carico del proprietario in locazione. Le diffide possono essere fatte dirette dall'amministratore e dal legale del condominio e poi successivamente si può procedere giudizialmente. Ultima ratio chiamare al momento dei disagi le forze dell'ordine

