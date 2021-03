Riprendono i pagamenti della cassa integrazione artigiana FSBA

La ripresa allevia le difficoltà delle imprese

Firenze, 5 marzo 2021- Oggi sono state accreditate dal Ministero del Lavoro sul conto del Fondo nazionale FSBA le somme stanziate per la ripresa dei pagamenti della “cassa integrazione dell’artigianato”. Si tratta a livello nazionale di circa 260 milioni di euro, che consentiranno il pagamento delle mensilità di ottobre, novembre e (in parte) dicembre 2020.

“Finalmente - afferma il Presidente dell’EBRET, Mario Catalini - sono arrivate le tanto agognate risorse statali, che consentiranno a FSBA di liquidare le mensilità di ottobre, novembre ed in parte anche di dicembre per migliaia di lavoratori. L’EBRET, adempiendo appieno a quanto gli è richiesto dalle procedure, ha già autorizzato tutti i pagamenti possibili. Il Fondo nazionale procederà all’effettuazione di tali pagamenti nel più breve tempo possibile, fino ad esaurimento di questa nuova tranche di risorse pubbliche. Siamo ben consapevoli del grave ritardo con cui vengono erogate le indennità ai lavoratori, ma è un ritardo che è imputabile esclusivamente alla complessità della macchina burocratica statale. Confidiamo che in un prossimo futuro lo Stato riduca di molto i tempi di erogazione a FSBA delle risorse necessarie, in maniera tale che si possa procedere con tempi accettabili ad erogare le prestazioni, che sono un diritto fondamentale per migliaia e migliaia di lavoratori”.