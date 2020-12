"Riprendiamoci la vita!" M3V manifesta a Campi Bisenzio

Domenica 20 dicembre, dalle 16 alle 18, in piazza Dante. Anche Hata Yoga e Fiaccolata

Domenica 20 dicembre, dalle 16 alle 18, in piazza Dante a Campi Bisenzio (FI), M3V organizza la manifestazione Riprendiamoci la Vita "in totale disaccordo - si legge in una nota - con le politiche restrittive del Governo, che hanno messo in seria difficoltà la maggior parte delle attività commerciali, generando disoccupazione, povertà e disperazione.I nostri figli relegati a casa ne stanno risentendo nel loro equilibrio psico-fisico.

Rispettando le norme vigenti ci riuniamo per onorare la nostra Costituzione, tanto vituperata da questo susseguirsi incalzante e irragionevole di ordinanze e Dpcm".

Programma:

- Manifestazione statica

- Presentazione del Partito

- Prova pratica di Hata Yoga

- Comizio

- Fiaccolata



Intervengono:

- Luca Tomberli, Responsabiile del Programma Elettorale M3V

- Enrica Battaglia, attivista M3V



https://www.movimento3v.it/2020/12/17/manifestazione-comizio-e-fiaccolata-a-campi-bisenzio-fi/