Riders: a Firenze seminario Cgil con tre parlamentari di maggioranza

Alle Murate Serracchiani (Pd), Laforgia (LeU) e Costanzo (M5s)

Firenze - "Road to rights": oggi lunedì 7 ottobre alle 15 presso il Caffè Letterario le Murate (piazza delle Murate), il Nidil Cgil incontra tre parlamentari dell'attuale maggioranza di governo (Debora Serracchiani del Pd, Francesco Laforgia di LeU, Jessica Costanzo di M5s) per discutere delle modalità di conversione del "decreto Riders". Infatti, spiega il Nidil Cgil Firenze, "le norme previste nel decreto non risolvono i problemi dei ciclofattorini-riders. In questa iniziativa proviamo a esporre le criticità e trovare le soluzioni per migliorare il decreto nella sua conversione"

IL PROGRAMMA

- Saluti di Paola Galgani (seg. gen. Cgil Firenze)

- Introduzione di Ilaria Lani (seg. gen. Nidil Cgil Firenze)

- Interventi dei Riders (di Firenze, Bologna e Napoli)

- Tavola Rotonda con Silvia Simoncini (seg. Nidil Cgil Nazionale), On. Debora Serracchiani (PD), Sen. Francesco Laforgia (LeU), On Jessica Costanzo (M5s)

- Conclusioni di Tania Scacchetti (seg. Cgil Nazionale)

- Modera Aldo Iacona (Nidil Firenze)