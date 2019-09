Radio Maria: rosario e messa dall'ospedale di Prato

E’ una novità molto attesa il collegamento previsto mercoledì prossimo 11 settembre dal "S. Stefano". E domenica 22 settembre il Vescovo Giovanni celebrerà la liturgia in memoria di Padre Pio

Prato – E’ una novità molto attesa il collegamento radiofonico di Radio Maria previsto mercoledì prossimo presso la cappella dell’ospedale Santo Stefano di Prato. A partire dalle 16.40 prima della Santa Messa, si terrà la recita del Santo Rosario. Dalla Toscana (ma Radio Maria trasmette su tutto il territorio italiano) chi lo desidera potrà collegarsi con l’emittente cattolica e seguire la Messa in diretta che durerà circa un’ora. “Non sono molti i collegamenti dagli ospedali – spiega don Carlo Bergamaschi, il cappello responsabile - Per noi è una novità e con l’occasione mi preme ringraziare i ragazzi della Gesat e Estar per il sostegno tecnico nell’organizzazione”.

L’ospedale Santo Stefano si sta preparando ad accogliere anche un altro importante evento. Domenica 22 settembre alle 21 il nuovo vescovo di Prato, monsignor Giovanni Nerbini, sarà all’ospedale di Prato in occasione della tradizionale liturgia per la memoria del Santo Padre Pio. Per consentire a un ampio pubblico di seguire la Santa Messa del vescovo, sarà allestito il corridoio al primo piano dell’ospedale, uno spazio più adeguato a contenere numeri importanti rispetto alla cappella del presidio. La Messa sarà preceduta dalla recita del Rosario che, tempo permettendo, si terrà all’esterno dell’ospedale. “Saremo in periferia – dichiara don Carlo – in un ospedale, in una di quelle periferie esistenziali che il Santo Padre ci invita a rivitalizzare, per essere vicini agli ammalati e a chiunque si ritrovi nel messaggio del Vangelo”.