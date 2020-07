Raccolta di firme per chiedere le dimissioni del governo

Il 4 e 5 luglio Fratelli d’Italia si mobilita per mandare a casa l'esecutivo guidato da Conte e chiedere elezioni immediate

Firenze – Anche a Firenze il Consigliere regionale Paolo Marcheschi di Fratelli d’Italia scende in campo per chiedere le dimissioni del Governo Conte e per indire le elezioni a settembre. In contemporanea alla manifestazione nazionale di Roma del centrodestra, il 4 luglio, Marcheschi ed Fdi saranno presenti in questi luoghi per la raccolta firme:

Sabato 4 luglio e domenica 5 luglio presso il Comitato in viale dei Mille 14c, davanti alla Chiesa dei Sette Santi (zona Campo di Marte) dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20.

Oltre a Paolo Marcheschi saranno presenti dirigenti di Fratelli d’Italia. A Firenze, in vari luoghi della città, saranno presenti altri gazebo di Fdi.