QuaVio: ecco la medicina che non guarisce ma cura

Un incontro informativo, in diretta on line, venerdì 6 novembre dalle ore 18.30. Professionisti delle cure palliative interverranno da tutta Italia

SUCCEDE A SIENA — QuaVio (Qualità della Vita in Oncologia) non si ferma ed ha organizzato un incontro informativo interattivo, in diretta on line, domani venerdì 6 novembre dalle 18.30 dal titolo: “Le cure palliative ultima trincea della medicina che non guarisce ma cura”.

L’obiettivo dell'organizzazione di volontariato senese, che è operativa, da 30 anni, sul territorio della città del Palio e provincia, è stimolare una riflessione, prendendo spunto dal film “Al Dio ignoto”, sul vivere con dignità fino alla fine e sull’idea dei compagni che aiutano a significare il tempo della vita che ancora ci sarà. Il tutto confrontando il modello classico di cure palliative con quello vissuto, oggi, in piena emergenza sanitaria.

L’incontro prevede gli interventi, tra gli altri, della presidente di “QuaVio” Vanna Galli, della dottoressa Antonia Loiacono (Azienda USL Toscana sud est - Responsabile Unità Funzionale Cure Palliative ambito senese), della psicologa Debora Niccolini (professionista QuaVio), di Marina Sozzi (Centro di Promozione Cure Palliative della Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta), di Don Arnaldo Pangrazzi (Sacerdote camilliano e docente della pastorale della salute), del professorPaolo Giovanni Monformoso (Antropologo, giornalista, counselor e formatore QuaVio), della dottoressa Erika Khiari (psicologa fondazione italiana leniterapia FILE – Firenze) e di Alessandro Lorenzini direttore della Gazzetta di Siena (www.gazzettadisiena.it)

Collegato da Trieste, il regista Rodolfo Bisatti racconterà il contenuto della pellicola nonché il messaggio che essa propone.

L’evento, nel rispetto delle norme anti Covid sul distanziamento interpersonale e il divieto di assembramento, sarà trasmesso, in diretta, dal “Monasterino della Conoscenza” che, dopo un lungo periodo di inattività e grazie al recente intervento di recupero conservativo, è ritornato all’antica bellezza. La sua missione, oggi, è rendere fruibile, a titolo gratuito, l’intera struttura per progetti educativi.

Per saperne di più o per partecipare all’incontro www.quavio.org

