Quartiere 3: 300 pizze solidali da Santarpia grazie a Ruffino

Promuove e sostiene l’iniziativa l’azienda vinicola in collaborazione con Comune di Firenze e Q3 Gavinana-Galluzzo

Pizze solidali per chi si trova in difficoltà economiche. Per tre mercoledì consecutivi, 16, 23 e 30 dicembre l’azienda vinicola Ruffino pagherà alla pizzeria Santarpia oltre 300 pizze che verranno distribuite alle famiglie indigenti del Quartiere 3 già seguite dai servizi sociali territoriali. Saranno i volontari della Caritas San Leone e dell’associazione “La Scatola – I ragazzi del Fa’ Festa” a consegnare le pizze donate da Ruffino e realizzate da Giovanni Santarpia, titolare dell'omonima pizzeria di via Senese, che da Castellammare di Stabia a Firenze ha portato nella nostra città colori e sapori della tradizione gastronomica napoletana.

Per la prima consegna, stasera, ci saranno anche l’assessore al welfare Sara Funaro e la presidente del Quartiere 3 Serena Perini.

“In un momento di difficoltà come quello che ci troviamo ad affrontare – hanno sottolineato l'assessore Funaro e la presidente Serena Perini – l’iniziativa promossa da Ruffino risulta davvero meritevole. Un ringraziamento, inoltre, alle associazioni che si sono prese in carico di effettuare le consegne domiciliari. Si tratta di giovani che si sono messi a disposizione della comunità. Anche questo un bel segnale di solidarietà tra generazioni diverse”.