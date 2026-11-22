Ecco i cantieri Publiacqua che si aprono sulla rete idrica di Firenze che potrebbero avere effetti sul traffico locale:
- Via degli Ugoni (altezza civico 8-1), sostituzione contatore e allaccio con chiusura marciapiede e restringimento carreggiata fino al 30 ottobre;
- Via di Villamagna (altezza civico 24), sostituzione contatore e allaccio con chiusura marciapiede e restringimento carreggiata fino al 27 ottobre;
- Via Cairoli (altezza civico 23), sostituzione rete idrica con chiusura marciapiede e restringimento carreggiata fino al 28 ottobre;
- Via del Barco (altezza civico 31), sostituzione rete idrica con chiusura marciapiede e restringimento carreggiata fino al 28 ottobre;
- Via dei Cairoli (altezza civico 2), lavori su allaccio con chiusura marciapiede e restringimento carreggiata fino al 27 ottobre;
- Via Burci (altezza civico 39), lavori su allaccio con chiusura marciapiede e restringimento carreggiata fino al 28 ottobre;
- Via Faentina (altezza civico 2), lavori su allaccio con chiusura strada fino al 28 ottobre;
- Via della Stufa (altezza civico 5), lavori su allaccio con chiusura strada fino al 26 ottobre;
- Via Ricasoli (altezza civico 121r), lavori su allaccio con chiusura strada fino al 30 ottobre;
- Via Stori (altezza civico 8), lavori su allaccio con chiusura marciapiede e restringimento carreggiata fino al 28 ottobre;
- Via delle Azalee (altezza civico 2), lavori su allaccio con chiusura marciapiede e restringimento carreggiata fino al 28 ottobre;
- Via dei Ligustri (altezza civico 11), lavori su allaccio con chiusura marciapiede e restringimento carreggiata fino al 28 ottobre;
- Via Mercadante (altezza civico 36), lavori su allaccio con chiusura marciapiede e restringimento carreggiata fino al 28 ottobre;
- Via Albania, lavori su allaccio con chiusura strada fino al 30 ottobre;
- Borgo Albizi (altezza civico 4) lavori su allaccio con chiusura strada fino al 13 novembre;
- Via Aretina (altezza 19), lavori su allaccio con chiusura strada (tratto da via Mari a via del Muraglione) fino al 30 ottobre.