Primavera: Fiorentina-Juventus oggi alle 17 al Franchi

E' la partita di andata della semifinale di Coppa Italia (diretta Violachannel). Rocco Commisso in tribuna

C'è grande attesa per la partita "Primavera" di oggi pomeriggio alle 17 allo stadio Franchi tra la Fiorentina di Bigica e la Juventus di Zauli. E' la sfida di andata della semifinale di Coppa Italia di categoria e andrà in diretta su Violachannel, l'organo ufficiale on line ufficiale della società viola. Il ritorno si giocherà a Torino il 19 febbraio.

L'attesa è resa ancora più vibrante dalle ultime polemiche dopo la partita di Torino che ha visto la Juve di Sarri usufruire di alcune decisioni arbitrali diciamo discutibili, che hanno scatenato la reazione dei dirigenti viola.

Tutta la dirigenza viola, Rocco Commisso in testa, sarà presente in tribuna.