Prevenzione senologica ed oculistica: grande affluenza in S. Croce

Iniziativa promossa dai Rotary Club Fiesole, Firenze Sud, Firenze Granducato, Firenze Nord, San Casciano Chianti e Bisenzio le Signe, assieme alla LILT e a ISPRO

Grande affluenza in piazza Santa Croce per l’iniziativa di prevenzione senologica e oculistica organizzata nel fine settimana dai Rotary Club Fiesole, Firenze Sud, Firenze Nord, San Casciano Chianti, Bisenzio le Signe e Firenze Granducato, assieme alla LILT e a ISPO con la sua unità mobile mammografica. Un’iniziativa finalizzata a dare un contributo all’azione messa in campo dal sistema sanitario proprio per prevenire l’insorgenza di patologie tumorali che è stata molto apprezzata visto che la lista delle prenotazioni è andata esaurita. Molta affluenza anche per le visite oculistiche, con code anche piuttosto lunghe in piazza visto che non c’era il bisogno di prenotarsi.

Presente anche un gazebo informativo con personale medico a disposizione della popolazione per rispondere a ogni interrogativo sul tema della prevenzione e della riabilitazione.

“La partecipazione riscontrata in queste due giornate ci rende soddisfatti - dicono i presidenti dei sei Rotary Club: Maria Claudia Bianculli, Piero Germani, Sandro Addario, Leandro Galletti, Chiara Pagni e Marco Cenerini - perché dimostra come ormai ci sia una diffusa sensibilità verso il tema della prevenzione. Siamo lieti di poter dare un nostro contributo in quello che è lo spirito del Rotary”.