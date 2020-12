Premi di Laurea "Tindari Baglione", cerimonia sabato 12 dicembre

I nomi dei vincitori in ricordo del Procuratore Generale di Firenze, scomparso prematuramente il 28 giugno 2015

FIRENZE – Sul sito del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Firenze è stato pubblicato il decreto 12294/2020 con la graduatoria finale dei Premi di Laurea Tindari Baglione 2020. Ecco i nomi: Bartolini Francesco, De Napoli Emanuele, Masi Serena, Mattagli Francesco e Tavaglione Francesco Saverio.

Per le limitazioni dovute all’emergenza sanitaria in corso, la premiazione dei cinque vincitori si svolgerà da remoto su piattaforma Zoom sabato 12 dicembre 2020 alle 18. Chi desidera assistere online all’evento può richiedere l’accreditamento, inviando una mail a comitatobaglione@gmail.com, indicando le proprie generalità e un recapito telefonico.

Il Comitato Culturale Tindari Baglione nasce a Firenze nel giugno 2017 per la promozione di attività culturali e sociali a sostegno della formazione dei giovani.

Tra queste l’assegnazione di borse di studio concesse in ricordo del magistrato Tindari Baglione, già Procuratore Generale di Firenze, scomparso prematuramente il 28 giugno 2015.

La sua figura di uomo di legge e la sua esperienza tra i giovani potrà essere di esempio per le nuove generazioni.

I fondatori del Comitato Culturale Tindari Baglione sono: