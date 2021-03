Prato, caos e sovrapposizioni al Centro vaccini Pegaso2

Prato – Nel pomeriggio di oggi presso l’hub ex Creaf Pegaso 2 di Prato sono stati somministrati 264 vaccini, 176 dosi di Astrazeneca ed 88 moderna per le persone fragili. Non ci sono state rinunce e la vaccinazione si è svolta e conclusa entro l’orario di chiusura alle ore 19.00.

Molte persone in programma per il pomeriggio di oggi sono arrivate in anticipo rispetto all’orario ed accompagnate da un congiunto.

Al piano terra della struttura sono proseguite con regolarità le vaccinazione degli ultra80enni da parte dei medici di medicina generale.

Il personale di vigilanza del Centro vaccinale ha provveduto a distribuire le persone in attesa nei due accessi alla struttura in modo da permettere l’afflusso in modo regolare.

Alle 16.30 è stato rilevato l’intervento di persona non autorizzata che non ha permesso a circa 50 persone di stazionare nel secondo accesso da via Galcianese ed ha intimato a chi stava attendendo di ritornare sull’accesso principale da via Dossetti creando una sovrapposizione delle file e disordine nell’ordine di accesso.

Gli operatori presenti sono intervenuti e nel giro di un’ora la situazione è stata risolta con la riapertura dell’ingresso da via Galcianese consentendo di proseguire le vaccinazioni con regolarità e concludendo la seduta nei tempi previsti.

L’Azienda sta effettuando un approfondimento su quanto accaduto e sta identificando la persona non autorizzata che ha creato disordine negli accessi alla struttura.

Il sindaco di Prato Matteo Biffoni commenta così: "Ho sempre creduto e credo ancora fortemente che in questo momento di estrema difficoltà ci vogliano poche polemiche e molta collaborazione. Ma ognuno deve assumersi le proprie responsabilità: ho chiesto che sia chiarito cosa non ha funzionato oggi nella gestione dell'attesa per vaccinazioni al Pegaso e ho letto la spiegazione della ASL. Capisco la furia di vaccinare tutti, però quelle scene sono intollerabili. Non c'è altro da dire, oltre a sistemare quello che non ha funzionato.

Da domani la ASL aumenterà il servizio di accoglienza per i pazienti fragili e la vigilanza: la cosa importante è che tutte le persone chiamate oggi hanno ricevuto il vaccino. Ora più che mai chiedoun sistema chiaro, veloce ed equo di gestione e di effettuazione delle vaccinazioni. Ringrazio il Presidente del Consiglio Draghi per la sua apertura sulla scuola e aver riconosciuto che almeno per i più piccoli la presenza in classe non comporta un rischio di contagio maggiore. Le lezioni in presenza sono un bene prezioso.

Aspettiamo il nuovo decreto. Domani ci vediamo in diretta Facebook e Instagram alle 14.15".