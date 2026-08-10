Ponti: il futuro della viabilità sull'Arno

Il legame con l'Arno sta vivendo una stagione di fermento infrastrutturale. Tra il varo di avveniristiche strutture ad arco e il meticoloso restauro di simboli medicei, il territorio sta ridisegnando la propria mappa della mobilità con un approccio che fonde innovazione tecnica e tutela della memoria. Non si tratta solo di snellire il traffico, ma di riaffermare l'identità di una regione che ha sempre costruito ponti per unire comunità e visioni.

Il prossimo 25 luglio 2026 inizieranno infatti le operazioni di varo del nuovo ponte sull’Arno empolese, tassello fondamentale del nuovo asse viario di collegamento tra la SS67 "Tosco Romagnola" e la SP106, che interesserà i comuni di Capraia e Limite, Montelupo Fiorentino ed Empoli.

Invece di assemblare la struttura direttamente sopra il letto del fiume, l'impalcato viene costruito a terra e poi fatto scivolare verso la sponda opposta. Questa prima fase, al via il 25 luglio, durerà circa tre giorni e vedrà il posizionamento dei primi 100 metri della struttura. Per completare l'opera, bisognerà attendere circa sei mesi, quando scatterà la seconda fase di varo per l'impalcato e l'arco definitivo. I numeri descrivono un’opera imponente:

300 metri di lunghezza complessiva, con una campata centrale ad arco in acciaio di 150 metri.

Un nuovo tracciato stradale di 1,8 km che collegherà la nuova rotatoria di Fibbiana (in apertura questo fine settimana) alla SP106.

(in apertura questo fine settimana) alla SP106. 1,9 km di pista ciclabile adiacente alla viabilità principale, per una mobilità davvero sostenibile.

L'investimento complessivo di 31,7 milioni di euro è un modello di co-finanziamento tra Anas, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e i comuni di Capraia e Limite, Montelupo Fiorentino, Empoli e Vinci.

Mentre a valle si spinge l'acciaio del futuro, tra Pontassieve e Pelago si compie una scelta per certi versi sorprendente. In un’epoca dominata dalla frenesia del "nuovo a tutti i costi", investire 2 milioni di euro per restaurare un’infrastruttura antica come il Ponte Mediceo è un atto di resistenza culturale. Non è solo manutenzione; è la cura di un simbolo che non cede al tempo.

L'intervento, reso possibile dalla sinergia tra i Comuni, il Sottosegretario Bernard Dika e il Presidente della Regione Eugenio Giani, si articola in due momenti cruciali. La prima fase, finanziata dalla Regione Toscana con 1,1 milioni di euro, servirà a consolidare le fondazioni sommerse. La seconda fase, da 900.000 euro, si concentrerà sul restauro estetico degli elementi storici. È una collaborazione esemplare che ha visto i Comuni investire inizialmente 70.000 euro per la progettazione condivisa con la Soprintendenza.

L'essenza di questo progetto è racchiusa nelle parole dei sindaci Filippo Boni e Giampaolo Povoleri: "Il Ponte Mediceo è un elemento distintivo del nostro territorio: rappresenta la nostra storia, unisce le comunità di Pontassieve e Pelago ed è il simbolo del legame che da sempre le contraddistingue."

Se il Ponte Mediceo è storia consolidata, il Doppio Ponte di Vallina rappresenta la sfida politica del presente. È un caso raro, quasi unico nel panorama italiano: un'opera che ha saputo generare una unanimità politica totale nel Consiglio regionale toscano. In un settore spesso paralizzato dai veti incrociati, vedere tutte le forze politiche concordi sulla necessità di questa variante alla SS67 è il segnale di un'urgenza non più rimandabile.

Lo stato dell'arte è avanzato: il progetto definitivo è approvato e le procedure di esproprio sono avviate. Tuttavia, come sottolineato da Francesco Casini (Casa Riformista), resta il nodo critico delle risorse statali. L'obiettivo è l'inserimento nel Contratto di Programma MIT-ANAS 2026-2030. I benefici attesi non riguardano solo Vallina, ma un intero quadrante geografico:

Alleggerimento del traffico pesante e cittadino nell'abitato di Vallina .

. Sicurezza stradale lungo un tratto critico della SS67.

Connessioni fluide tra Firenze, Bagno a Ripoli, Fiesole, Pontassieve e la Valdisieve .

. Potenziamento della direttrice verso la "Romagna Toscana".

La Toscana ha parlato con una voce sola; ora tocca al Governo trasformare l'indirizzo politico in cantieri e asfalto.

Questi tre progetti — il varo tecnologico a Montelupo, il restauro a Pontassieve e l'unanimità per Vallina — rappresentano le tre anime della Toscana moderna: l'innovazione che non teme le sfide ingegneristiche, la tutela meticolosa del patrimonio storico e la capacità di trovare una sintesi politica per il bene comune.