Ponti primaverili: auto verso le città d’arte e le località balneari

Da giovedì 25 aprile 2024 a lunedì 6 maggio è in previsione l’incremento del traffico sulla rete stradale e autostradale. Viabilità Italia prevede bollino rosso nella mattinata di giovedì 25 aprile e nei pomeriggi di domenica 28 aprile e domenica 5 maggio. Tra gli itinerari preferiti dai turisti, le grandi città d’arte e le località balneari, mentre a livello regionale si prevedono flussi intensi verso Lazio, Campania, Liguria, Puglia, Toscana e Abruzzo.

Per favorire gli spostamenti, la circolazione dei mezzi pesanti sarà sospesa giovedì 25 aprile, domenica 28 aprile, mercoledì 1° maggio dalle 09.00 alle 22.00. Anche in vista del controesodo nella giornata di domenica 5 maggio il blocco sarà in vigore dalle 09.00 alle 22.00.

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire il rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 23:00 di sabato 27 alle 6:00 di domenica 28 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Valdarno e Arezzo, verso Roma .In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Valdarno, percorrere la viabilità ordinaria seguendo la segnaletica gialla indicante "Roma" e rientrare in A1 ad Arezzo.

Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di ripristino delle barriere di sicurezza, dalle 00:00 alle 6:00 di sabato 27 aprile, sarà chiusa la stazione di Altopascio, in uscita per chi proviene da Pisa. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Capannori, al km 57+200.

Anche Anas ha previsto per i giorni di maggior traffico un programma di percorsi alternativi per le tratte più critiche. Durante l’intero periodo sarà aumentata la sorveglianza e garantita la presenza costante del personale.