"Più sicurezza stradale a San Donato in Collina"

Bagno a Ripoli e Rignano insieme per partecipare al bando

San Donato in Collina, 10 agosto 2020 - Oggi è stato firmato dai rispettivi Sindaci il protocollo d'intesa fra i Comuni di Bagno a Ripoli e Rignano sull'Arno per partecipare al "Bando Regionale per la Sicurezza Stradale" come raggruppamento di Amministrazioni per l'intervento in messa di sicurezza della viabilità pedonale a margine della Strada Provinciale 1 con l'abbattimento delle barriere architettoniche nella frazione di San Donato in Collina.



L'obiettivo è quello di rispondere a un'importante esigenza di sicurezza della frazione su un'arteria provinciale che viene attraversata quotidianamente da migliaia di veicoli, andando ad abbattere allo stesso tempo le barriere architettoniche per l'utenza debole. “Con questo protocollo – dichiarano i due Sindaci – facciamo un passo concreto per aumentare la sicurezza della viabilità pedonale lungo la Sp1, con un investimento da circa 150mila euro. Lo facciamo insieme, come richiesto anche dai cittadini di San Donato, e insieme seguiremo l’iter del bando per arrivare prima possibile all’inizio dei lavori”.