Piazza Toscana: per imprese, start up e professionisti

Oggi in Palazzo Vecchio a Firenze presentato il programma

Oltre 300 partecipanti tra imprese, start up e professionisti, 12 workshop, 4 tavoli di lavoro, decine di incontri tra le aziende provenienti dalla Toscana ma anche da altre regioni e da paesi stranieri. Sono questi i numeri dell’ottava edizione di Piazza Toscana che si svolgerà a Firenze giovedì 21 giugno ( ore 9.30 – 19) al Mandela Forum, Piazza Enrico Berlinguer, promossa dal CDO Toscana (Compagnia delle Opere Toscana).

Oggi a Firenze in Palazzo Vecchio si è svolta la presentazione dell’iniziativa da parte dell’assessore allo sviluppo economico del Comune di Firenze Cecilia Del Re, del presidente di CDO Toscana Lorenzo Martelli e del direttore Igor Silvi.



Si tratta di uno tra gli eventi di business più importanti della Toscana basato sul “b2b”, acronimo di business two business, lo scambio diretto tra imprese. Ogni realtà economica, possono partecipare tutti non solo gli iscritti al CDO, ha la sua vetrina ma anche una agenda d'incontri già pianificata con altre realtà imprenditoriali grazie alla piattaforma web www.piazzatoscana.org. In questo modo ogni impresa può sviluppare la sua attività incontrando nuovi fornitori e potenziali clienti, portare avanti sinergie e collaborazioni favorendo la filiera corta e fare rete. A tutto questo si aggiungono – spiega Igor Silvi – anche turismo, l’agroalimentare in particolare sull’agricoltura biodinamica, e l’estero con aziende che lavorano già nel mercato internazionale interessati a sviluppare nuovi rapporti con realtà italiane”. “La presenza di oltre 300 imprese in un periodo di crisi è un record per Piazza Toscana – ha aggiunto Lorenzo Martelli presidente CDO Toscana –, che premia il nostro lavoro e che dimostra che tra gli imprenditori c’è voglia di incontrarsi e far crescere il proprio business”.

L’assessore Cecilia del Re dal canto suo ha espresso la sua soddisfazione di aver ospitato la presentazione di Piazza Toscana, un evento importante: “Frutto anche della collaborazione tra l’incubatore tecnologico delle Murate di Firenze, e quindi una vetrina per le start up che sono nate a Firenze”.



Piazza Toscana avrà un’anteprima mercoledì 20 giugno alle ore 17.45 sempre al Mandela Forum con un incontro dal titolo “Il lavoro è un’opera”. Partecipano Piero Antinori della Marchesi Antinori Spa e Leonardo Carrai presidente Banco Alimentare Toscana che racconteranno le loro storie di successo imprenditoriali. Oltre alla CDO Toscana l’evento è stato realizzato in collaborazione con CDO Campania, CDO Roma e Lazio, CDO Lombardia e Como. Una novità di questa edizione infatti, è che Piazza Toscana sarà realizzata dalla Compagnia delle Opere Toscana in collaborazione con Cdo Campania, Cdo Roma e Lazio e Cdo Lombardia Sud Est e Cdo Como, questo per sottolineare l’interesse ancora più ampio per questa iniziativa ben al di là dei confini regionali.



Tutto l’evento sarà in diretta video streaming al link: http://www.ivoplay.it/live/piazza-toscana-2018/