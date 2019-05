La band fiorentina Violet Blend sbarca all'Ariston di Sanremo

Le finali nazionali della 32/ma edizione di Sanremo Rock al Teatro Ariston

La band fiorentina Violet Blend si esibirà al prestigioso Teatro Ariston di Sanremo in occasione della 32' Edizione di Sanremo Rock.

La band, capitanata da Giada Celeste Chelli, rappresenterà la Regione Toscana alla Finale Nazionale del più longevo e ambito contest nazionale che ha come scopo quello di far emergere nuovi gruppi musicali, offrendo loro una vetrina nazionale ed internazionale.

La Finale Regionale si è svolta ieri sera al Santomato Live Club di Pistoia, una giuria di esperti del settore ha decretato vincitori i Violet Blend, che accedono alla Finale Nazionale che si terrà il 4/5/6 giugno 2019 nella città dei fiori Sanremo.

A valutare le esibizioni al Teatro Ariston, tutte rigorosamente dal vivo, sarà una giuria composta da addetti ai lavori del panorama musicale, produttori musicali, discografici, booking management, addetti radio e stampa.

La band fiorentina, che già aveva fatto parlare di sé per l'uscita del suo album di debutto White Mask, disseminando migliaia di maschere bianche trafitte da una V viola per tutta la città di Firenze, approda sul palco più importante d'Europa ed ha l'onore e l'onere di rappresentare la Regione Toscana e la città di Firenze in particolare.

Sanremo Rock & Trend Festival, è il contest nazionale per artisti singoli, duo o gruppi italiani emergenti della scena rock. Nato nei primi Anni ’80, Sanremo Rock è un brand storico che ha portato al successo moltissimi Big di oggi. Dal suo palco sono passati, fra i tanti, Ligabue, Carmen Consoli, i Litfiba, i CCCP, i Tazenda, i Bluvertigo, Edoardo Bennato, solo per citarne alcuni.