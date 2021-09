Pegaso d'Oro alla Nazionale Campione d'Europa

ph Facebook Giani

La Nazionale campione d’Europa ha avuto oggi, venerdì 3 settembre, un doppio riconoscimento da parte della Regione Toscana e del Consiglio regionale. Le notti magiche dell’Italia sono partite da Coverciano e nel centro tecnico federale il presidente della Giunta regionale Eugenio Giani e il presidente dell’Assemblea legislativa Antonio Mazzeo hanno premiato gli azzurri rappresentati dal ct Roberto Mancini e dal capitano Giorgio Chiellini, toscano e simbolo di una Toscana vincente e legata alle tradizioni.

“Coverciano è il tempio del calcio italiano - ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani - è il luogo dove sono cresciuti tutti i campioni dell’Italia calcistica, dove si preparano gli Azzurri. Per questo stamani ci siamo recati a Coverciano, per ringraziarli di quanto fatto agli Europei e per averci fatto sognare. Alla Nazionale italiana, per tutto questo, abbiamo dato il Pegaso d’oro, il più alto riconoscimento della Toscana”.

“Grazie per le notti magiche di questa estate, siete stati un bellissimo esempio dell’Italia che si rialza e, dopo mesi difficili, torna a vincere e a far emozionare. E per noi è un orgoglio doppio che a rappresentarla in campo, da capitano, sia stato un toscano come Giorgio Chiellini” ha dichiarato Mazzeo consegnandogli una targa a nome di tutta l'assemblea legislativa in cui si legge: “Alla Nazionale Italiana di calcio Campione d’Europa, per lo straordinario viaggio iniziato a Coverciano e culminato con il trionfo di Wembley”.

Ieri sera a Firenze il pareggio 1-1 con la Bulgaria. Domenica in Svizzera gli Azzurri dovranno assolutamente cercare di non perdere per non compromettere il primo posto nel girone verso il Mondiale 2022 in Qatar.